Consigli Fantacalcio, i portieri della 14ª giornata – Chi schierare e chi evitare: fiducia a Dragowski

Consigli Fantacalcio – Non si ferma la Serie A, si torna in campo per la 14ª giornata. E’ ora di schierare già le formazioni per il prossimo turno. Gli appassionati di fantacalcio sono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi i portieri da schierare e quelli da evitare secondo l’analisi di CalcioWeb.

FANTACALCIO 14ª GIORNATA: I TRE PORTIERI DA SCHIERARE

DRAGOWSKI – La panchina di Montella è traballante, la Fiorentina ha assolutamente bisogno di risollevarsi in classifica. Contro il Lecce la difesa sarà sicuramente molto attenta.

HANDANOVIC – Al Meazza arriva la Spal, una delle squadre più in difficoltà del campionato. L’Inter non vorrà certo fallire l’occasione di rimanere al passo della Juventus.

STRAKOSHA – Turno favorevole anche per la Lazio: la squadra di Inzaghi è in forma, contro l’Udinese parte coi favori del pronostico.

FANTACALCIO 14ª GIORNATA: I TRE PORTIERI DA EVITARE

BERISHA – Come già detto, turno complicato sulla carta per la Spal. Lautaro e Lukaku fanno paura.

JORONEN – Il Brescia ospita l’Atalanta, il miglior attacco della Serie A. Meglio lasciare il finlandese in panchina per questa volta.

SKORUPSKI – Il Napoli vuole tornare a vincere di fronte ai propri tifosi, sarà un pomeriggio complicato per il Bologna.