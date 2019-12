Premier League, Kean sostituito dopo appena 19 minuti

Si è giocato un match importante valido per la Premier League, sono scese in campo Everton e Manchester United, 1-1 il risultato finale. Nel frattempo continua sempre di più il momento negativo per l’attaccante Moise Kean , l’ex Juventus è stato mandato in campo al 70′ per rilevare Bernard, Kean è stato richiamato in panchina 19 minuti per far spazio a Oumar Niasse. In quel frangente Kean aveva toccato 9 palloni senza però riuscire a tirare in porta. Intervistato ai microfoni di Sky Sports al termine della partita, Ferguson ha spiegato che la decisione: “Non e’ stato a causa della prestazione di Kean – ha detto il tecnico scozzese – Avevo solo bisogno di fare una sostituzione per perdere un po’ di tempo. Questo e’ tutto. Dato che ho tanti attaccanti in panchina, ho solo deciso di fare quel cambio. Non e’ stato nulla di personale nei suoi confronti, davvero”.