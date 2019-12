Risultati Serie B, il Pordenone torna al successo ma il Crotone non sbaglia un colpo: la classifica [FOTO]

RISULTATI SERIE B – Dopo il lunch match tra Pescara ed Empoli che si è concluso sul risultato di 0-0 si sono disputate altre partite importanti valide per il torneo cadetto. Continua l’ottimo momento del Crotone, il club calabrese è una seria candidata alla promozione, tutto facile nel match davanti al pubblico amico contro il Trapani, 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Stagione sempre più da incorniciare per il Pordenone che riscatta l’ultima sconfitta contro la Salernitana e vince 1-0 contro la Cremonese. Sconfitta casalinga per il Cittadella, blitz d’oro in trasferta per l’Entella. Vittoria nel finale per la Juve Stabia contro il Cosenza nello scontro salvezza, sorpresa del Venezia che ha vinto sul campo del Perugia. Ok lo Spezia contro la Salernitana.

CITTADELLA-ENTELLA 1-3

CROTONE-TRAPANI 3-0

JUVE STABIA-COSENZA 1-0

PERUGIA-VENEZIA 0-1

PISA-FROSINONE 0-0

PORDENONE-CREMONESE 1-0

SPEZIA-SALERNITANA 2-1

LA CLASSIFICA