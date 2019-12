Sampdoria-Juventus 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Matuidi gioca a tedesca, Jankto come Fantozzi

Sampdoria-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – La Juve domina ma vince ‘solo’ 1-2 a Marassi. Decidono le perle di Dybala e Ronaldo nel primo tempo, inframezzate dal momentaneo pari di Caprari. La gara è appena terminata, queste le pagelle della nostra redazione.

SAMPDORIA

Audero 6 – Non ha colpe sui due gol.

Murillo 5 – Sta ancora cercando Ronaldo, che lo ha ubriacato. Qualcuno lo avvisi che la partita è finita. (75′ Augello sv)

Ferrari 5.5 – A dispetto del suo cognome, stasera non è proprio un fulmine di guerra.

Colley 6 – Fa meglio del compagno.

Murru 5.5 – ‘Pray for Murru’. Non vorremmo essere nei suoi panni, travolto da un uomo che salta per più di 2 metri. Solidarietà.

Depaoli 5.5 – Oggi lo si ricorda solo per lo stretto rapporto di parentela con il famosissimo cantante: Gino Depaoli. Ah no… (50′ Leris 5.5)

Thorsby 5.5 – Non si vede molto.

Linetty 6 – Tanta corsa, ara avanti e indietro tutte le Linee(tty) del campo.

Jankto 5.5 – Per fermare Dybala segue il consiglio di Fantozzi: prende l’autobus al volo. Com’è umano lei. (62′ Gabbiadini 5.5)

Ramirez 6.5 – Molto attivo, premiato per l’impegno.

Caprari 7 – Sfrutta al meglio l’unica possibilità per colpire. Peccato per l’espulsione.

JUVENTUS

Buffon 6 – A parte il gol, fa lo spettatore.

Danilo 6.5 – Pendolino, ma non è Cafù.

Bonucci 7 – Impeccabile, ormai è una certezza.

Demiral 6 – All’inizio pensa di essere al calcetto del giovedì con gli amici e sbaglia due, tre retropassaggi di fila. Poi Bonucci lo avverte che è una partita di campionato e lui gioca nella Juve, e allora si sveglia. Jessico Calcetto.

Alex Sandro 7 – Menomale che ha fatto due assist precisi e preziosi, perché in occasione del pari della Samp non si è capito cosa volesse fare. Combina un mezzo macello.

Rabiot 6.5 – E alla fine si arRabiot. In crescita nella ripresa.

Pjanic 6 – Senza infamia né lode, dirige con sicurezza la mediana.

Matuidi 5.5 – Pensava fosse una tedesca. Altrimenti non si spiega come, tutto solo a due metri dalla porta, colpisca clamorosamente di spalla. Giocherellone.

Dybala 7.5- Se sono brutti, non li fa. Che Joya questo giocatore. (76 ‘Douglas Costa)

Higuain 6.5 – A un certo punto si sente urlare da lontano: “Fate segnare anche me?”, rivolto dal Pipita verso Dybala e Ronaldo. Niente. DELUSO. (dal 68′ Ramsey)

Cristiano Ronaldo 7.5 – Abiterà sicuramente in un grande grattacielo, abituato a guardare tutti dall’alto. Prende l’ascensore e sale al 53° piano.