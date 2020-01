Barcellona, il sostituto di Valverde è a sorpresa

Arriva il ribaltone in casa Barcellona. Enrique Setién Solar, meglio noto come Quique, sarà il nuovo allenatore del Barcellona al posto di Ernesto Valverde. Secondo quanto riporta la stampa spagnola l’ex tecnico di Lugo, Las Palmas e Betis sta definendo in queste ore l’accordo con i blaugrana. La prima scelta del Barcellona era rappresentata dall’ex centrocampista Xavi ma la trattativa è poi naufragata. Setién non ha mai nascosto il suo sogno di allenare il Barcellona, adesso la grande occasione di allenatore una grande squadra. Avrà il compito di ricompattare la squadra dopo gli ultimi risultati ma soprattutto di riportare entusiasmo.