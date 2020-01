Calciomercato Juventus, Luciano Moggi ‘propone’ lo scambio al Parma: l’ex dirigente non è convinto dei bianconeri

La Juventus ha riscattato la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio con il netto successo in campionato contro il Cagliari, 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Non è stato molto convinto della prestazione l’ex dirigente Luciano Moggi che a Radio Bianconera lancia anche una proposta di calciomercato: “la rosa della Juventus è superiore a tutte le altre, almeno in Italia.Nella partita contro il Cagliari, il primo tempo è stato apatico, poi nel secondo tempo quando si è sbloccata la partita per un errore degli avversari, è andato tutto liscio. Bisogna vedere cosa succederà sabato a Roma“. Moggi ha poi espresso un commento sul centrocampista svedese Kulusevski, che arriverà a Torino a fine stagione, ‘proposto’ uno scambio. “Io andrei a parlare con il Parma, gli offrirei in cambio Rugani e cercherei di portarlo subito a Torino. Poi bisogna vedere l’Inter come si rinforza quantitativamente e qualitativamente. Questo mese ci dirà cosa succederà”.