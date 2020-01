Gol Ilicic, capolavoro balistico dell’attaccante dell’Atalanta contro il Parma [VIDEO]

Si sta giocando Atalanta-Parma. Dominio della squadra bergamasca. Strepitosa prestazione, in particolare, di Ilicic. Lo sloveno ha messo a referto una doppietta. Gol capolavoro il primo. Un sinistro al volo da applausi per coordinazione. Un calciatore che si sta rivelando sempre più importante e praticamente imprescindibile per Gasperini. In basso il VIDEO del gol di Ilicic.