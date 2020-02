Milan-Juventus, Salvini attacca: “Perché l’arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera?”

Son passati più di due giorni, ci si è rituffati in clima campionato, eppure le polemiche post Milan-Juventus non si sono ancora placate. In tanti hanno detto la loro sulla direzione arbitrale del direttore di gara Valeri, tra questi anche Matteo Salvini. Il leader della Lega, utilizzando il suo solito canale Instagram, ha commentato il post della pagina ufficiale del Milan che chiedeva chi fosse il migliore in campo della gara: “Perché l’arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c’era???”, ha scritto. Ecco la FOTO di seguito.