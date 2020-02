Panchina Torino, esonerato Mazzarri: il presidente Cairo ha già scelto il nuovo allenatore [NOME e DETTAGLI]

PANCHINA TORINO – Esonero inevitabile. Il Torino ha deciso di cambiare allenatore dopo l’ennesima debacle, la squadra granata sta attraversando un momento veramente negativo e rischia di sprofondare ancora di più in classifica. L’ultima partita è stata da dimenticare, contro il Lecce è andata in scena l’ennesima figuraccia, 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, la squadra di Mazzarri non è mai entrata nel match. Dopo la sconfitta di ieri la dirigenza granata ha deciso di incontrare l’allenatore, un confronto per studiare i motivi della crisi, dopo attente valutazioni il presidente Cairo ha deciso per il cambio di allenatore. Mazzarri è stato silurato e paga anche il rapporto con i tifosi, al suo posto è stato scelto Moreno Longo, si tratta di un ritorno considerando le passate esperienze sia da calciatore che allenatore del settore giovanile. Adesso dovrà provare a compattare l’ambiente, per il momento il contratto prevede un accordo fino a giugno con valutazioni al termine del campionato.