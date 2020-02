Sampdoria, disavventura Ferrero: truffato in una trattativa d’acquisto [DETTAGLI]

La sua squadra è reduce dal colpaccio di Torino e sembra aver allontanano i fantasmi di inizio stagione. Il nuovo allenatore ha portato a risultati importanti, sul campo, ma la questione societaria rimane spinosa. Il momento attuale vissuto dalla Sampdoria è di stallo. L’ambiente è contro il suo presidente, Massimo Ferrero, che nel frattempo è incappato in una disavventura.

Come riporta TuttoSport, infatti, il numero uno blucerchiato “sarebbe stato truffato in una trattativa per l’acquisto di un lussuoso immobile di Portofino destinato a diventare – secondo le intenzioni del Viperetta – una struttura alberghiera. Si trattava però di un immobile vincolato, impossibile da modificare: da qui il tentativo (vano) di Ferrero di farsi restituire i 200 mila euro di anticipo da un’agenzia immobiliare e la successiva denuncia”.