Schiaffo al suo calciatore, ecco la sanzione per il tecnico Magrini: è stangata [DETTAGLI]

Aveva rifilato uno schiaffo a un suo calciatore che non aveva gradito la sostituzione. E il video ha fatto il giro del web. Adesso, per il tecnico del Grosseto Magrini, è arrivata la decisione da parte del giudice sportivo: 4 giornate di squalifica.

L’episodio è avvenuto durante l’incontro tra i toscani e il Monterosi, valido per il girone E di Serie D. E’ il 74′ quando il tecnico richiama in panchina il centrocampista Riccardo Cretella. Il calciatore non gradisce e sussurra qualcosa, Magrini si gira, si avvicina alla panchina e lo colpisce. La scena non sfugge all’arbitro, Carlo Rinaldi, che estrae il cartellino rosso e manda negli spogliatoi l’allenatore.