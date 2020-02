“Voglio giocare con Ronaldo”, “vorrebbe tornare alla Juve”: due fuoriclasse preparano l’arrivo in bianconero

Tra presente e futuro. Sono giorni fondamentali in casa Juventus per gli obiettivi stagionali ma anche per programmare al meglio i prossimi mesi. Nell’ultimo match pareggio per la squadra di Maurizio Sarri nell’andata della semifinale contro il Milan, 1-1 che avvicina all’obiettivo finale. I bianconeri guidano la classifica del campionato di Serie A con l’Inter mentre in Champions League si preparano per il doppio scontro contro il Lione. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul fronte mercato, nelle ultime ore sono arrivate due candidature di lusso.

POGBA – “Il suo secondo paese è l’Italia, non gli dispiace l’idea della Juventus ma adesso è troppo presto per pensare a queste cose, c’è un campionato da finire e un Europeo da giocare”, sono le dichiarazioni di Mino Raiola su Pogba. Il francese non si è ambientato in Inghilterra e la soluzione del ritorno in Italia alla Juventus è percorribile.

RAKITIC – “Ovviamente mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo, è uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio. Ti diverti davvero a guardarlo, tutti stanno vedendo cosa sta facendo alla Juve”, sono invece le dichiarazioni del calciatore del Barcellona, Rakitic a Bleacher Report.

La Juventus sta incontrando dei problemi a centrocampo, in particolar modo manca un calciatore bravo negli inserimenti e decisivo in fase realizzativa, Pogba e Rakitic sarebbero perfetti per le idee del tecnico Sarri.