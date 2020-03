Coronavirus, positivo anche il Principe Alberto II di Monaco

Anche il principe Alberto II di Monaco è risultato positivo al Coronavirus. A renderlo noto è lo stesso Principato, che specifica tuttavia come il suo stato di salute non desti alcuna preoccupazione. Aveva fatto il tampone ad inizio settimana, 3 giorni dopo che il ministro di Stato, Serge Telle, equivalente del primo ministro nel Principato, aveva annunciato di essere risultato positivo al test. Il principe, come riferisce il Palazzo di Monaco, può continuare a svolgere il suo lavoro dai suoi appartamenti privati.