Ci è riuscita per miracolo, a stento. Tanta difficoltà, pronta a scoppiare a piangere. La giornalista del TgR Basilicata, Maria Vittoria Morano, si è commossa in diretta mentre annunciava la morte del piccolo Diego, il bimbo di tre anni allontanatosi dalla casa dei genitori nella contrada Marinelle, vicino Metaponto, in provincia di Matera. Un momento toccante e di grande sensibilità, che ha colpito emotivamente la giornalista.