Mike Tyson: “Da giovane facevo orge con mamme, sorelle e cugine di tutte le persone che conoscevo”

Rivelazioni abbastanza scottanti, ma figlie di un passato che lui stesso non vuole e non ama ricordare. Mike Tyson si confessa, rivelando la sua ‘natura’ giovane, ai tempi in cui era il migliore dei pesi massimi. Nel suo podcast ‘Hotboxin’, su YouTube, svela: “Da giovane ero un animale pieno di soldi. Ho fatto sesso e orge con mamme, sorelle e cugine di tutte le persone che conoscevo. Ero malato. Così malato da non avere idea di essere malato. Quando vivevo a Las Vegas avevo accesso alla zona VIP di tutti i locali notturni e avevo una ragazza che faceva la prostituta. Adesso non voglio che quella persona che ero prima esca di nuovo. Perché con quella persona potrebbe uscire anche l’Inferno. Può sembrare che io sia un tipo duro, ma odio quel ragazzo. Ho paura di lui”.