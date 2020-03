Radu in nazionale dopo 7 anni? C’è chi non la prende bene: “Dovrei pregarti e stenderti un tappeto rosso?”

E’ da anni una delle colonne portanti della Lazio. Ora Stefan Radu potrebbe tornare a vestire anche la maglia della nazionale della Romania. Sono passati 7 anni dall’ultima volta, quando Radu lasciò per divergenze avute con i vari ct. A breve la Romania sarà impegnata negli spareggi che mettono in palio l’accesso a Euro 2020 e, vista l’importanza del doppio appuntamento che si terrà a fine marzo, sono in molti coloro che vorrebbero rivedere il difensore in nazionale. Tra i favorevoli c’è anche l’attuale ct Radoi, che ha aperto le porte ad una convocazione: “Sto parlando con lui, vediamo. E’ difficile, ma noi ci stiamo provando. E’ alla fine della sua carriera è qualificarsi per un Europeo potrebbe essere per lui una cosa fantastica”.

Ma non tutti l’hanno presa bene. C’è chi, come Marius Sumudica, si è detto assolutamente contrario al ritorno di Radu in Nazionale. Il tecnico del Gaziantep BB, intervistato da ProSport, ha usato parole molto eloquenti: “Se fossi io il commissario tecnico, non lo chiamerei. Ha già rifiutato la Nazionale, ora basta chiamarlo. Parliamo di un grande giocatore, ma con tutto il rispetto, come posso andarlo a pregare per tornare? Dovrei mettergli un tappeto rosso ed aspettarlo in aeroporto? Resta e gioca per la Lazio, se non ti piace farlo per la Nazionale. Ti rifiuti e dovrei pregarti? Sono cose che io non capisco”.