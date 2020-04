Probabili formazioni Serie A, Agnelli minaccia Sarri. Notte brava per due calciatori e Gattuso perde la testa

La stagione in Serie A entra sempre più nella fase decisiva, si gioca la 29ª giornata per un turno che promette grande spettacolo. In particolar modo continua la corsa per lo scudetto, la Juventus impegnata sull’insidioso campo del Genoa, trasferta anche per la Lazio che dovrà vedersela contro il Torino. Ad aprire il turno sarà invece il Milan contro la Spal, promette gol e spettacolo la sfida tra Roma e Udinese. Match sulla carta agevole dell’Inter contro il Brescia. Grandi sfide anche per la zona salvezza, il Bologna affronta il Cagliari, il Lecce contro la Sampdoria. Chiude il big match tra Atalanta e Napoli.

Serie A, le probabili formazioni

Una giornata di squalifica all’allenatore Gasperini per l’uscita anticipata dal campo nel match contro l’Udinese, un turno anche a Nainggolan e Stepinski. Il centrocampista del Cagliari ha preferito la partita di calcio ad una festa, stop anche per l’attaccante del Verona per aver realizzato una tripletta, è un sacrilegio e non era previsto nel contratto. Entrambi non potranno prendere parte al prossimo match.

Sono state ore di valutazione in casa Juventus sulla posizione dell’allenatore Maurizio Sarri. I bianconeri sono reduci dal successo contro il Lecce ma è scoppiato un vero e proprio caso. All’intervallo lite tra Higuain e Demiral per una merendina, l’ex tecnico Napoli decide di lasciare il Pipita in panchina e al suo posto inserisce proprio il difensore. La scelta manda su tutte le furie Agnelli che ha pensato al ribaltone in panchina. Contattato telefonicamente da CalcioWeb il numero uno bianconero ha comunicato la decisione: “Maurizio Sarri rimane sulla panchina della Juventus. Avevo deciso per l’esonero e programmato una riunione con l’allenatore per comunicargli la decisione. Poi, la notte dopo la vittoria contro il Lecce, ho fatto un incubo. Ho sognato la partita contro il Genoa, in panchina c’era Allegri. In campo dal primo minuto De Sciglio. E’ stato uno spavento troppo forte e ho cambiato idea. Ho chiamato Sarri e siamo arrivati ad un compromesso: può anche litigare con i calciatori, lasciare in panchina Ronaldo o Higuain, basta che non si scaccola in pubblico. Abbiamo inserito una clausola nel contratto che prevede la rescissione automatica che recita: “è severamente vietato inserire le dita nel naso””. Tutto risolto, dunque. Almeno per il momento.

Il tecnico Gattuso prepara una mossa clamorosa a sorpresa, Mertens verso l’esclusione. L’allenatore in conferenza ha dichiarato: “non si tratta di scelta tecnica, ma comportamentale. In allenamento abbiamo avuto uno scontro durissimo. L’ho preso a ‘mazzate’, ma lui non ha reagito, non mi ha dato nemmeno uno schiaffo. Non merita di giocare contro l’Atalanta”.

Nel Lecce Liverani sembra intenzionato a giocare senza attaccanti: “Avevo il dubbio Babacar-Lapadula, non sono riuscito a capire che dei due fosse più inadeguato. Alla fine ho scelto di giocare con Lucioni centravanti”.

I consigli del fantacalcio

Assolutamente da non schierare Petagna, l’attaccante ha fatto le ore piccole dopo l’ultimo concerto di Sfera Ebbasta, non è nella migliore condizioni per aiutare la squadra.

Poche ore di sonno anche per Bonifazi: “sono stato in discoteca con Cassano e Osvaldo. Tra drink e belle ragazze è stata una nottata devastante, ancora ho i segni della sbornia e ho chiesto al mister di non essere convocato”.

Fiducia invece in Inglese, l’attaccante è riuscito a rimettersi le scarpette dopo mesi e solo per questo merita fiducia, in campo anche Izzo per essersi rasato completamente i capelli.

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.