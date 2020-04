Serie A e coppe europee, le due strade per salvare i calendari: ripresa, chiusura, format e futuro

E’ sempre più bagarre sulla ripresa dei campionati, si sta lavorando per tornare ad allenarsi ed è stato presentato un protocollo che sarà valutato a breve, poi potrebbe arrivare il via libera per la Serie A oppure lo stop per altri giorni. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’ l’Uefa ha comunicato alle Federazioni l’intenzione di completare i campionati entro il 3 agosto e se necessario cambiandone il format (i playoff non sono più un tabù), per poi concludere anche la Champions League in tre settimane, l’obiettivo è chiudere il 29 agosto a Istanbul. Le coppe 2020-21 prenderebbero il via il 20 ottobre. Ma ci sono alcune premesse: il tutto sarà possibile solo in caso di ripresa dei campionati e questo dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia.

Poi c’è la soluzione della ripresa dei campionati nel mese di settembre e la chiusura delle coppe ad ottobre, in questo caso si aprirebbe lo scenario gradito alla Fifa: a metà novembre-inizio dicembre 2020 via alla nuova stagione, a maggio 2021 la fine delle coppe e dell’andata dei campionati, poi Europeo e Olimpiadi e da ottobre 2021 ad aprile 2022 coppe e girone di ritorno. Stessa formula per il 2022-23, col Mondiale in Qatar in mezzo e la nuova appendice, a luglio 2023, di quello per club a 24 squadre.