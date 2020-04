Serie A, il Milan richiama gli stranieri per gli allenamenti: le squadre si preparano per la ripresa

Si stanno valutando sempre di più le soluzioni per tornare in campo per la ripresa degli allenamenti e poi dei campionati. Sono al vaglio diverse soluzioni, dalla possibilità di giocare al Sud, oppure in 3-4 città per portare a termine la stagione, mentre sembra difficile riuscire a giocare in regioni come la Lombardia. Il Milan ha richiamato alla base gli stranieri, ed entro la prossima settimana tutti dovranno essere a Milano, rimanere due settimane in quarantena per poi essere a disposizione di Stefano Pioli. I calciatori dell’Inter sono di rientro, mentre molti giocatori dell’Atalanta sono rimasti a Bergamo, con i tifosi che non vorrebbero tornare in campo. Stesso discorso per i presidenti Cellino e Cairo che considerano la stagione finita.