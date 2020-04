I sosia dei calciatori famosi, da Simeone edicolante a Ronaldo: ecco le somiglianze più assurde del web [GALLERY]

Si dice che ognuno di noi abbia 7 sosia nel mondo. Cercarli? Difficile. Anche trovarne uno soltanto è un’impresa. Ma c’è chi è riuscito a scovarne qualcuno. Si tratta di alcuni calciatori o ex personaggi legati al mondo del calcio. Sono sosia o sono davvero loro? Sosia, è evidente, a meno che non facciano una seconda vita e nessuno ne sia a conoscenza. Esempio? Simeone edicolante. Magari, nel tempo libero, quando non si trova in campo ad allenare, si diletta nella vendita dei giornali. Difficile crederlo. Intanto, però, gustatevi la FOTOGALLERY in alto con alcuni personaggi somiglianti a personaggi del mondo del pallone. E’ la nota pagina ‘Calciatori Brutti’ ad aver postato le immagini.