Fase 2, al via la ripresa degli allenamenti in Serie A: la situazione squadra per squadra

Lo scontro tra Lega Serie A e Governo sulla ripresa del campionato è sempre più evidente. Il messaggio di ieri di Spadafora non lascia ben sperare sul ritorno in campo per completare la stagione, il comportamento del ministro è inspiegabile e su CalcioWeb abbiamo espresso il nostro pensiero sull’argomento, l’arroganza al potere è l’aspetto che fa più male e questo atteggiamento rischia seriamente di portare pesanti conseguenze al mondo del calcio. E’ comunque arrivato l’ok del Viminale per la ripresa degli allenamenti, le squadre potranno allenarsi in modo individuale, mentre per le sedute di gruppo bisognerà attendere almeno il 18 maggio. Ecco la situazione squadra per squadra.

ATALANTA: la ripresa è fissata per la giornata di martedì. “A partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie. Agli atleti sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi”.

BOLOGNA: “Alla luce dell’ordinanza del 30 aprile della Regione Emilia-Romagna che consente dal 4 maggio agli atleti di allenarsi in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, il Bologna Fc 1909 comunica che a partire da martedì 5 maggio i giocatori della prima squadra avranno la facoltà di proseguire l’attività individuale di mantenimento anche sui campi del centro tecnico N. Galli. Sarà dunque consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti – chiarisce la società – l’allenatore Mihajlovic e i collaboratori tecnici”.

BRESCIA: è una delle squadre contrarie alla ripresa, per il momento non sono arrivate comunicazioni.

CAGLIARI – Il club sardo aspetta i protocolli, per il momento non sono arrivate comunicazioni.

FIORENTINA – Non sono arrivate comunicazioni.

GENOA – Non sono arrivate comunicazioni.

INTER – “Alla luce della circolare del Ministero degli Interni di domenica 3 maggio, che prevede la possibilità per gli atleti impegnati negli sport di squadra di allenarsi in forma individuale nel rispetto delle norme di distanziamento sociale nei propri centri sportivi, FC Internazionale Milano comunica che nei prossimi giorni sarà consentito ai giocatori della Prima Squadra, in modo facoltativo, di utilizzare i campi del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile per svolgere attività motoria a carattere individuale. La ripresa dell’attività agonistica sarà decisa e comunicata non appena sarà definitivo il relativo quadro normativo. Tutte le altre strutture del centro resteranno chiuse e sarà messo a disposizione solo il presidio tecnico-sanitario strettamente necessario a salvaguardare la sicurezza degli ambienti e degli atleti”.

JUVENTUS – I calciatori, in modo individuale, potranno ritrovarsi tra martedì e mercoledì.

LAZIO – La ripresa della preparazione è fissata per mercoledì.

MILAN – I rossoneri inizieranno con lo screening previsto dal protocollo medico, poi la preparazione.

NAPOLI – Anche il club azzurro sta lavorando per iniziare i test, poi la ripresa.

PARMA – “Il Parma Calcio 1913, tenuto conto dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 30/04/2020 che consente a partire dal 4 maggio “l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti (…) nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”, comunica che dalla prossima settimana gli atleti della prima squadra potranno avvalersi, su base volontaria, dell’opportunità di utilizzare il Centro Sportivo di Collecchio per attività motoria individuale, previo rispetto del protocollo sanitario e del regolamento di utilizzo elaborato in collaborazione con i medici del Club”.

ROMA – Entro mercoledì il club giallorosso procederà con le visite mediche, giovedì la ripresa degli allenamenti individuali.

SAMPDORIA – “A partire dal 6 maggio 2020 sarà consentito ai calciatori della prima squadra solo lo svolgimento facoltativo di attività sportiva individuale presso il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco”.

SASSUOLO – Il club neroverde ha comunicato che dal 4 maggio sarà concesso ai calciatori l’utilizzo dei campi.

SPAL – Non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

TORINO – Non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

UDINESE – “In relazione alle nuove disposizioni governative e all’ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, autorizzanti lo svolgimento, previo rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e del distanziamento sociale, di allenamenti individuali anche per gli atleti di discipline sportive collettive, Udinese Calcio comunica che, in doverosa attesa della definizione dei protocolli sanitari da parte delle autorità competenti, permane la sospensione di tutte le attività presso il centro sportivo “Dino Bruseschi” che, pertanto,​ continuerà a rimanere chiuso fino a nuova comunicazione”.

VERONA – “Alla luce della Circolare del Viminale e della Ordinanza della Regione Veneto, entrambe di data odierna, con le quali dal 4 maggio 2020, nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri e del divieto di ogni forma di assembramento, sarà consentita la pratica motoria o sportiva individuale per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, Hellas Verona FC ringrazia anzitutto le Autorità Governative e la Regione Veneto per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra e comunica contestualmente che a partire da domani, lunedì 4 maggio 2020, si attiverà per garantire il rispetto scrupoloso del protocollo sanitario, evidentemente a tutela della salute dei propri tesserati. La data di inizio delle sedute individuali allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera verrà quindi comunicata a procedure ultimate. I calciatori di Hellas Verona FC proseguiranno l’attività individuale di mantenimento fisico sin qui svolta”.