La Juve non vuole lo scudetto a tavolino, altro like di Agnelli: “Noi non siamo l’Inter” [FOTO]

Aveva già fatto capire tante cose con un eloquente like di tante settimane fa. Ma adesso si ripete e ribadisce: la Juventus non vuole lo scudetto a tavolino. Il presidente bianconero Andrea Agnelli ha messo mi piace ad un post su Twitter di un tifoso straniero sulla pagina ‘juvefcdotcom’ che recitava: “Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che declinerà. Spero che sia così. Non siamo l’Inter“. Quindi, una volta di più, le intenzioni dalle parti della Vecchia Signora sembrano chiare: in caso di non ripresa della Serie A e di annullamento della stagione, la Juve non vuole lo scudetto.