Infrange il protocollo sul Coronavirus, ma la sua auto ha avuto un problema: la disavventura dell’obiettivo della Juve

Il suo nome è balzato nelle ultime settimane agli onori della cronaca sportiva per vicende legate al calciomercato. Ma in patria, il centrocampista del Barcellona Arthur, sta facendo parlare di sé per ben altri motivi. Il calciatore, finito nel mirino della Juventus, avrebbe infranto il protocollo dei calciatori anti Coronavirus per essersi recato al centro sportivo con un’altra auto rispetto a quella con cui si era recato venerdì scorso, il primo giorno della ripresa degli allenamenti. Il protocollo, infatti, prevede che i calciatori si presentino al centro sportivo sempre con la stessa macchina.

Ma per questa volta, come riporta As, il centrocampista non dovrebbe incorrere in alcun problema. Il motivo per cui si è presentato alla Ciutat Esportiva con un’altra auto è dovuto ad un guasto alla stessa. La Range Rover avrebbe infatti esaurito la batteria e il Barcellona aveva già informato la Lega. Nessuna regola infranta, dunque.