Notizie del giorno – Sesso in quarantena, confessione shock ex campione del mondo, lutto nel calcio

Notizie del giorno – “Il tanto tempo libero? Da quando sono single, di solito faccio sesso con le mie fan ogni settimana”. Sono le dichiarazioni che hanno fatto molto discutere di Nick Kyrgios, tennista che ha deciso di svelare proprio tutto della sua vita privata. L’australiano, intervistato da Olè entra nel dettaglio: “Quando ho a che fare con delle ragazze provenienti dall’est dell’Europa mi verrebbe (LE CONFESSIONI HOT)

Campione del mondo per club. Flavio Donizete faceva parte della rosa del San Paolo che nel 2005 a Yokohama superò per 1-0 il Liverpool. Oggi ha 36 anni, ma il brasiliano ha dovuto combattere una battaglia molto difficile, quella contro la cocaina. Dopo quella fortunata parentesi non è riuscito a mantenersi ad alti livelli. La carriera è crollata vertiginosamente ed oggi Donizete non ha una squadra. In un’intervista a ‘Globoesporte’ ha raccontato il periodo più difficile della sua vita: “Ne facevo uso come un pazzo, tanto che ho perfino venduto la medaglia di campione del Mondo per 7000 reais: denaro che ho sperperato quasi completamente nella cocaina. Ho usato tutta la droga (IL RACCONTO SHOCK)

Il Padova piange la morte, a 99 anni, di Marino Puggina, ex presidente della squadra veneta dal 1986 al 1994 e vicepresidente della Lega Calcio fino al 1998. La sua squadra lanciò calciatori del calibro di Demetrio Albertini e Alessandro Del Piero e ottenne l’ultima promozione in Serie A, nel 1994. Poi il club passò nelle mani dell’attuale sindaco Sergio Giordani mantenendo la presidenza onoraria fino al 1996, così ha commentato la notizia. “Mi vengono in mente tanti ricordi (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)