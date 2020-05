“Una partita mi ha tolto il sonno per una settimana”: il retroscena del calciatore del Genoa

Fino al momento non è stata una stagione fortunata per il centrocampista Ivan Radovanovic, il calciatore rossoblu ha fatto il punto della situazione in diretta dalla Serbia sulle frequenze di TeleNord. “Sono passati circa settanta giorni dall’intervento, dopo l’infortunio di Bologna. Sto svolgendo la preparazione a Belgrado. Ora corro, mi sento bene: spero di essere a massimo ad agosto”.

IL CORONAVIRUS – “In Serbia il primo positivo è stato scoperto ai primi di marzo. Il Governo ha imposto la regola che gli over 65 non possono uscire mentre il resto della popolazione poteva farlo dalle 5 alle 17, da lunedì a venerdì. Sabato e domenica, invece, lockdown totale, anche di farmacie e supermercati: l’evasione è punita con la galera. Torneremo alla normalità a partire da giovedì”.

IL RETROSCENA – “Le critiche mi hanno fatto male soprattutto nei primi sei mesi al Genoa, per fortuna ci siamo salvati a Firenze: una partita che mi ha tolto il sonno per una settimana perché la piazza rossoblù è completamente diversa da Verona”.