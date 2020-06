Calciomercato, Neymar: “Voglio andare al Barcellona sì o…sì”, i rumors dalla Spagna

Un anno dopo, Neymar ha mantenuto intatto il suo desiderio di Barcellona . L’attaccante brasiliano ha rispedito al mittente la proposta di rinnovo. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, Neymar non ha nascosto la voglia di cambiare aria e avrebbe confessato anche ai compagni di voler tornare in Spagna: “Voglio andare al Barça sì o sì”. Inoltre l’asso brasiliano è rimasto molto deluso dal fatto che Barcellona e Psg non abbiano raggiunto un accordo lo scorso agosto dopo che il club blaugrana è arrivato a offrire 130 milioni, oltre ai cartellini di Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo e Ousmane Dembélé. Neymar è più ottimista su questa estate. Il Coronavirus influenzerà sicuramente il prossimo calciomercato e il prezzo di Neymar si sarebbe abbassato notevolmente e si aggirerebbe sui 164 milioni. Insomma, vivremo un’altra estate di fuoco per quanto riguarda la telenovela Neymar-Barcellona.