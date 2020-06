Dalla Spagna: “Carlo Ancelotti accusato di evasione fiscale” [FOTO e DETTAGLI]

Neanche il tempo di godersi l’ottimo pari contro la capolista nel derby di Liverpool, che non arrivano news confortanti per il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti. Dalla Spagna, infatti, arrivano brutte notizie per l’ex allenatore del Napoli sul fronte economico: come riferisce Cadena Cope, è stato aperto un procedimento nei suoi confronti per una presunta evasione fiscale. L’accusa è di non aver corrisposto all’erario spagnolo un importo pari a 1.062.079 euro per il biennio 2014-2015, quello in cui il tecnico guidava il Real Madrid.

