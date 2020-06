“Clamoroso al Cibali!”, la storica frase di Sandro Ciotti: il Catania estromette l’Inter dalla corsa scudetto

Una frase storica. Sono passati 59 anni ma quel “Clamoroso al Cibali!” è ancora fresco nella memoria di tifosi e appassionati di calcio. A pronunciarla fu Sandro Ciotti, a ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Era il 4 giugno 1961, l’ultima giornata di campionato. L’Inter, che doveva tuttavia recuperare la sfida contro la Juventus capolista, era ospite della rivelazione Catania, neopromossa e salva da diverse giornate. I nerazzurri, distanti due punti dal primo posto, avevano bisogno del bottino pieno per rimanere vicini alla Juve e giocarsi poi tutto nello scontro diretto. Ma non ci riuscirono. Il Catania, infatti, ebbe la meglio in casa: un gol per tempo, di Castellazzi prima e Calvanese poi, permise ai siciliani di vendicare il 5-0 di San Siro all’andata (in cui ci furono 4 autogol) ed estromettere definitivamente dalla corsa scudetto l’Inter. Una giornata fantastica per gli etnei, un po’ meno per i nerazzurri. Un risultato clamoroso. “Clamoroso al Cibali!” appunto…