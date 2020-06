De Luca show: “Juve imbarazzante, non so come farà ad affrontare la Champions”, poi bordate a Salvini

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca risponde per le rime a Matteo Salvini. L’argomento è la festa dei tifosi del Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, si sono verificati assembramenti. Ecco le dichiarazioni durante in una diretta su Facebook. “Un cafone politico tre volte somaro. Ha la faccia come il suo fondo schiena. Si sono sentiti commenti che dimostrano una propensione sotterranea allo sciacallaggio e persino al razzismo nei confronti di Napoli e della Campania e del sud che pare difficile da estirpare In tutta Italia e nel mondo sarebbe successa la stessa cosa, ma siccome è capitato a Napoli il cafone ha ritenuto di fare dei commenti e ha dimostrato di essere davvero tre volte somaro. Primo perché se uno organizza il 2 giugno una manifestazione a Roma in violazione di tutte le norme di distanziamento, insieme alla vispa Teresa, e poi si permette di dire che il governatore De Luca non è intervenuto riguardo alla festa dei tifosi del Napoli ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usurato. Secondo motivo di ‘ciucciaria’, direbbe De Filippo, è giusto il caso di ricordare a questo somaro geneticamente puro è l’obbligo di garantire le norme nazionale sul distanziamento ricade sul Viminale e sul Prefetto, ma questo l’uomo di Neanterthal lo ignora”.

JUVENTUS – “Rinnovo i miei complimenti agli azzurri. La Juventus è apparsa imbarazzante, non so come farà ad affrontare la Champions. I miei complimenti a Gattuso per aver dato dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio. Mettere in difesa non 11, ma 15, 20, anche i raccattapalle. Catenaccio meraviglioso. Insigne, Mertens, con l’Inter è stato uno spettacolo indimenticabile. Una goduria indimenticabile”.

“Il catenaccio è la Bocconi del calcio. Novanta minuti di barricate, poi al 91′ una pappina nella porta avversaria, non c’è godimento più grande. Ci prendiamo anche questi momenti di goduria, diversamente da un esponente politico sovranista a cui è capitato per un’anomalia della storia di avere una donna stupenda accanto e passava le serate a mandare tweet. Siamo fatti diversamente”.