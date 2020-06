Douglas Costa, scintille su Twitter con un utente: “Vai a farti f*** te e tua sorella, figlio di p***!” [FOTO]

Scintille social per Douglas Costa. L’attaccante della Juventus si è beccato con un utente su Twitter, rispondendo con gli insulti ad un commento nei suoi confronti: “Fatte n altro tik tok, stai sotto a un treno“, gli scrive il tifoso. Non si fa attendere la replica del brasiliano: “Vai a farti f*** te e tua sorella, figlio di p***!“. “Segnalo immediatamente a

@juventusfc, atteggiamento da condannare assolutamente e non da @juventusfc quello di mandare a fare in culo i propri tifosi. OUT”, la controrisposta del tifoso. Insomma, nervosismo e un comportamento non proprio elegante da parte del calciatore, che fanno seguito a delle prestazioni poco convincenti alla ripresa dopo il lockdown. E non sono esclusi provvedimenti disciplinari da parte del club.