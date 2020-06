Gol Milik, Napoli in vantaggio contro il Verona con un grande colpo di testa [VIDEO]

GOL MILIK – Verona e Napoli sono in campo per la giornata del campionato di Serie A. Ottimo inizio di partita per le due squadre. Occasioni da una parte e dall’altra, ma a sbloccare il match sono stati gli ospiti: da calcio piazzato ottimo stacco di testa di Milik, il polacco si conferma grande protagonista. La squadra di Gennaro Gattuso si conferma in forma dopo la vittoria della finale di Coppa Italia contro la Juventus. In basso il video del gol.