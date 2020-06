Milan, Yonghong-Li: “Scaroni? Evidente conflitto d’interessi. Tante falsità sul cambio di proprietà”

Tramite il proprio account Twitter, Yonghong Li, ex presidente del Milan, è tornato a parlare del passaggio di proprietà del club rossonero nel 2018 a beneficio del Fondo Elliott: “Ci sono state molte falsità e tante cose rimangono ancora da spiegare a causa della loro complessità, ma cercherò sempre di fare del mio meglio per dissipare le voci e dire la verità su quello che è realmente successo”.

L’imprenditore cinese ha parlato anche del nuovo presidente Paolo Scaroni, accusandolo direttamente alla rivista ‘Forbes’: “È stato un periodo esasperante. Il sig. Scaroni era cordiale, pareva conoscere bene tutti in Italia e in particolare a Milano. All’epoca ci fidammo di lui, era membro del nostro Cda e ora è presidente. E come noi, non sono sicuro che Rothschild fosse completamente consapevole di ciò che Scaroni stesse facendo dietro le quinte e se avesse usato alcune informazioni interne per il proprio interesse o per gli interessi di Elliott. Guardando indietro, è impossibile ignorare il ruolo di Scaroni in tutto questo. Il conflitto di interessi non potrebbe essere più evidente per noi”.