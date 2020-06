“Ho avuto molta paura. Ora posso fare qualsiasi cosa, anche allenare il Barcellona”: Koeman racconta

Un mese difficile per Ronald Koeman. I problemi cardiaci, l’operazione e la paura di non farcela. Ora l’allenatore olandese è rinato, ha ritrovato le forze, il sorriso e la determinazione che ha sempre avuto sia in campo che in panchina. In un’intervista ai microfoni di ‘Radio Catalunya’ Koeman ha raccontato la sua esperienza: “Quasi un mese fa ho avuto molta paura, ma grazie a mia moglie Bartina, che quel giorno ha avuto la forza di reagire con determinazione e velocità, ora mi sento molto bene e sono felice di essere di nuovo in forma. La scorsa settimana ho fatto alcuni test cardiologici, per fortuna sono andati molto bene, ora posso fare qualsiasi cosa… anche il commissario tecnico. Ho ricevuto una chiamata, ma ho voluto mantenere la parola con la nazionale olandese per giocare a Euro 2020. Sto bene con i giocatori e la cosa più importante per me è la nazionale olandese. Tutti sanno che è un sogno allenare il Barça e spero di avere un’altra opportunità”.