Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: conferme per Longo

Torino-Udinese, le formazioni ufficiali – La partita che può valere una stagione. Fondamentale scontro per la salvezza quello tra Torino e Udinese, due squadre alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione. L’11 di Moreno Longo è reduce dal pareggio casalingo contro il Parma, adesso ha bisogno di conquistare i tre punti per evitare spiacevoli sorprese. I bianconeri non possono concedere nulla, hanno bisogno di tornare a casa con un risultato positivo. Conferme per Longo, in attacco ancora Zaza-Belotti.

Torino-Udinese, le formazioni ufficiali

Torino: Sirigu, De Silvestri, Nkoulou, Izzo, Bremer, Edera, Meite, Rincon, Berenguer, Zaza, Belotti.

Udinese (3-5-2) – Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, Fofana, Madragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.