Adama Traoré è imprendibile per gli avversari. Il segreto? L’olio per bambini

Adama Traorè, stella del Wolverhampton, sta facendo impazzire i terzini delle squadre di Premier. La sua incredibile velocità e la forza muscolare nelle gambe lo rendono un incubo per chi deve affrontarlo. Ecco che, quando non sanno bene come acchiapparlo, lo prendono per un braccio e lo tirano giù. Per evitare problemi alla spalla, l’esterno scuola Barcellona ha così deciso di ricorrere ad un rimedio particolare. Come ha spiegato al ‘The Sun’ una fonte interna al club, prima delle partite si cosparge le braccia…con olio per bambini, per renderle scivolose e impedire agli avversari di avere una buona presa per i loro interventi fallosi. Le stesse fonti spiegano che “è un qualcosa che abbiamo dovuto studiare per proteggere la spalla di Adama. I difensori sono così spaventati di vederselo scappare da davanti con la sua velocità che cercano di prenderlo tirandogli il braccio. Il che ha fatto sì che durante le partite gli sia uscita più volte la spalla. Lubrificargli il braccio rende più complicato per gli avversari riuscire a trattenerlo e dovrebbe aiutare a evitare altri danni”. Un rimedio efficace, ma c’è da scommettere che gli avversari aguzzeranno l’ingegno per provare a fermarlo.