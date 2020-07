PANCHINA FIORENTINA – Momento di vera crisi in casa Fiorentina, il club viola non può di certo considerarsi al sicuro e dovrà conquistarsi la salvezza nelle prossime partite. La sconfitta contro il Sassuolo ha fatto veramente male e complica sempre di più la corsa per mantenere la categoria, le prossime due partite contro Parma e Cagliari saranno fondamentali. Il tecnico Iachini è finito sulla graticola, l’allenatore non sta di certo convincendo, di sicuro sembra da escludere la conferma per la prossima stagione, ma anche un esonero immediato non è impossibile. Secondo quanto riporta Sky Sport il presidente Commisso vorrebbe affidare la panchina a Daniele De Rossi.