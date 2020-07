Gol Barrow, l’attaccante del Bologna non si ferma più [VIDEO]

GOL BARROW – Il primo tempo della partita di campionato tra Bologna e Cagliari sembrava indirizzato verso lo 0-0. Dopo un inizio di gara a ritmi bassi, la sfida è entrata nel vivo con buone occasioni da una parte e dall’altra. La squadra di Sinisa Mihajlovic va vicina al gol, chance anche per gli uomini di Zenga che però sono poco concreti in attacco. A tempo quasi scaduto, azione personale di Barrow, l’attaccante dopo un rimpallo supera l’incolpevole Cragno. In basso ecco il video del gol.