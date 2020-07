Gol Tomiyasu, prodezza del giapponese del Bologna contro il Milan [VIDEO]

Gol Tomiyasu – E’ una partita da ricordare quella contro il Milan. Stiamo parlando di Takehiro Tomiyasu, calciatore classe 1998 del Bologna. Il club rossoblu ha piazzato un ottimo colpo di mercato, il giapponese è ancora giovanissimo e con ampi margini di miglioramento, la sua stagione è stata da ricordare. Si tratta di un esterno di difesa che può essere schierato anche come da centrale, ma è pericoloso anche nella metà campo avversaria. E l’ha dimostrato anche contro il Milan. Gran gol per il momentaneo 2-1 che ha riaperto la partita, calcio sotto la traversa che si è infilato alle spalle del portiere Donnarumma. In basso ecco il video.

🇯🇵 Que golaço do Tomiyasu! pic.twitter.com/DEnhI7Dlwm — Calcionalizando Reserva (@Calcionalizand1) July 18, 2020