Lecce-Lazio, le probabili formazioni: tornano Immobile e Caicedo, qualche dubbio per Liverani

Probabili formazioni Lecce-Lazio – Ad aprire la 31ª giornata di Serie A è il match di quest’oggi, con fischio d’inizio alle ore 19.30, tra Lecce e Lazio. L’obiettivo dei salentini è di tornare a conquistare qualche punto, visto che dalla ripresa ne ha raccolti zero (quattro sconfitte su quattro), subendo al contrario tantissimi gol. Quello degli aquilotti è di rifarsi dopo la brutta sconfitta interna di sabato contro il Milan, che ha ulteriormente allontanato la Juve nella corsa Scudetto.

Le scelte. In casa Lecce qualche dubbio per Liverani, almeno uno per reparto. In difesa dovrebbe essere affianciato Donati a Lucioni, con Rispoli in fascia. A meno che non venga data fiducia a Paz al centro, anche se le ultime prestazioni hanno lasciato a desiderare. A centrocampo da capire se Mancosu verrà schierato mezzala, con Saponara dietro le linee e Babacar davanti, o trequartista con Farias unica punta. Pochi i dubbi invece per Inzaghi, che può contare di nuovo sulla coppia Caicedo-Immobile dopo il ritorno dalla squalifica. Luis Alberto torna così nel suo ruolo naturale. Ecco le probabili formazioni.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S.Radu; D.Anderson, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.