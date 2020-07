Il VIDEO del simpaticissimo siparietto tra Gattuso e Mihajlovic, insieme nel post gara: “Quando abbaia…”

In campo spesso rivali, da calciatori prima e da allenatori poi. Due caratteri forti, molto simili, ma soprattutto due amici. E le immagini di ieri lo hanno dimostrato. Gennaro Gattuso e Sinisa Mihajlovic, praticamente, in Bologna-Napoli di ieri hanno fatto tutto… insieme. Insieme nel pre gara, vicini durante il match ed insieme nel post. Ai microfoni di Dazn si sono presentati insieme, appunto, per parlare della sfida. E, della stessa, si è parlato anche poco in termini seri. I due si sono presi la scena tra una battuta e una risata.

“Io abbaio ma mordo poco. Sinisa abbaia meno ma quando abbaia ti lascia il segno”, ha scherzato Gattuso. Mentre Mihajlovic ha confessato: “Cosa invidio a Rino? L’età”. In basso un breve spaccato di VIDEO del simpatico siparietto di cui si sono resi protagonisti i due.