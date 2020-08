ESCLUSIVA – Calciomercato Lazio, fatta per Muriqi: ufficialità entro l’inizio della prossima settimana

Vedat Muriqi alla Lazio entro l’inizio della prossima settimana. La trattativa tra i biancocelesti e il Fenerbahce, proprietaria del cartellino dell’attaccante, è praticamente chiusa. I contatti tra Tare e il calciatore erano avviati già dallo scorso gennaio e l’accesso in Champions della Lazio ha convinto definitivamente il calciatore. Negli ultimi giorni un infortunio, confermato dal calciatore (uno strappo che lo terrà fuori circa un mese) sembrava aver frenato la trattativa, a tal punto da preoccupare i tifosi che temevano una beffa come nel caso di David Silva, passato poi alla Real Sociedad. Ma lo stop non ha fermato Tare, che ha chiuso l’affare. Dopo l’annuncio il calciatore arriverà in Italia e sarà un nuovo rinforzo per il reparto offensivo di Simone Inzaghi.