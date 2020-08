Calciomercato Roma, assalto del Tottenham per Zaniolo: la risposta (definitiva) dei giallorossi

CALCIOMERCATO ROMA – Il calciomercato entra sempre più nel vivo, anche per la Roma. La situazione più importante in casa giallorossa è quella che riguarda il futuro dell’attaccante Dzeko, il tecnico Fonseca non vorrebbe privarsi del bosniaco, ma sarà fondamentale la volontà del calciatore. Continua il pressing della Juventus, il tecnico Pirlo vorrebbe affidare le chiavi dell’attacco proprio a Dzeko.

La Roma, invece, non ha intenzione di ascoltare offerte per il suo più grande talento, Zaniolo. Secondo voci provenienti dall’estero il Tottenham avrebbe presentato un’offerta da 50 milioni di euro, sarebbe una chiara richiesta del tecnico Mourinho. La risposta del club giallorosso lascia pochi dubbi, il calciatore è incedibile. La strategia della Roma è chiara, si punterà più sui giovani, ovviamente forti. Per questo motivo si è deciso di sacrificare Kolarov, vicino all’Inter ed il prossimo potrebbe essere proprio Dzeko.