Panchina Genoa, Nicola verso l’addio: i nomi in lizza per il sostituto

PANCHINA GENOA – Il Genoa prepara una mezza rivoluzione. Il club rossoblu è reduce da una stagione veramente negativa, la salvezza è arrivata all’ultima giornata e principalmente per demeriti altrui. Il presidente Preziosi è sempre in attesa di passi per la cessione del club, nel frattempo sta già lavorando per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare un campionato all’altezza. La prima mossa può essere considerata importante, c’è l’accordo con il direttore sportivo Faggiano, già deciso l’addio al Parma. Poi inizierà la caccia al nuovo allenatore. Infatti, nonostante l’obiettivo raggiunto, l’allenatore Nicola ha poche chance di essere confermato. Il nome in pole valutato è quello di Vincenzo Italiano, protagonista di una stagione ottima con lo Spezia, la situazione potrebbe complicarsi in caso di promozione. Non trovano conferma le voci su D’Aversa, l’altra soluzione porta all’ex Cagliari Maran. Infine ipotesi Semplici.