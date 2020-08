Crampi-Saint Etienne 3-1, l’assurda coincidenza accaduta in Ligue 1 [FOTO]

Crampi-Saint Etienne 3-1. Sembrerebbe il risultato finale di una partita, ma – facendo una breve ricerca tra web e almanacchi – non si trova alcun club con la denominazione “Crampi”. Eppure, quella del Saint Etienne, è stata una vera e propria sfida contro (i) crampi.

Un’assurda coincidenza è accaduta nel corso del match tra Saint Etienne e Lorient di ieri, terminata 2-0. Nel finale di gara, infatti, ben tre calciatori dei padroni di casa – contemporaneamente – sono stati vittima di crampi. Tutti a terra, tutti insieme, tutti per lo stesso motivo. Non capita spesso, anzi forse non è mai accaduto. Ma è questa l’ennesima conferma del tipo di preparazione fisica attuata nel calcio post lockdown. In Francia il calcio è ripartito da una settimana circa dopo mesi di stop e questo è il risultato: “Sono soddisfatto del risultato e contento per i giocatori – ha detto l’allenatore – Abbiamo dovuto preparare una prima partita, la finale della Coupe de France, per il 24 luglio e poi programmare una seconda partita ufficiale più di un mese dopo. E poi non giocheremo più per due settimane. Abbiamo finito come meglio potevamo, con i crampi. Ma ho visto alcune cose interessanti”.