Serie A, la classifica definitiva post-lockdown: nessuno come il Milan, male Torino e Cagliari

LA CLASSIFICA POST-LOCKDOWN – Il campionato di Serie A è andato in archivio, è stata una stagione avvincente e che è stata condizionata dalla pandemia. Soddisfazione per la Juventus, alla fine il club bianconero si è laureato campione per la nona volta consecutiva, alle spalle l’Inter, poi Atalanta e Lazio. Positivo anche il rendimento della Roma. Percorso da dimenticare per Spal e Brescia, entrambe retrocesse con largo anticipo, l’ultimo posto è stato occupato dal Lecce. Ma ecco una speciale classifica, la graduatoria post-lockdown, considerando anche i recuperi. In testa troviamo il Milan, autore di un finale veramente entusiasmante, bene anche Atalanta, Inter e Roma. Male la Lazio che si è giocata la possibilità di vincere lo scudetto, negativo il percorso di Brescia e Torino, disastrosa la Spal.

MILAN 30 ATALANTA 30 (*) INTER 28 (*) ROMA 25 NAPOLI 23 JUVENTUS 20 FIORENTINA 19 SASSUOLO 19 (*) UDINESE 17 LAZIO 16 SAMPDORIA 16 (*) GENOA 14 PARMA 14 (*) VERONA 14 (*) BOLOGNA 13 CAGLIARI 13 (*) TORINO 13 (*) LECCE 10 BRESCIA 9 SPAL 2

(*) UNA GARA IN PIU’ PER I RECUPERI