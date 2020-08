Siviglia-Inter, Zhang fa il punto sulla stagione e parla del futuro di Conte

l presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Siviglia: “Innanzitutto vanno ringraziati tutti gli operatori sanitari che ci hanno permesso di essere qui, questa serata va dedicata a loro. Il bilancio della stagione è positivo, ricordiamoci da dove siamo partiti. Abbiamo fatto un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale. Vogliamo migliorare ancora, migliorare sempre. Ci riproveremo l’anno prossimo a vincere. Vogliamo dare il sempre massimo e continuare a migliorare. Conte? Tutti stanno facendo un grande lavoro. Ora ci riposeremo e penseremo al futuro, per pianificare”.

Samir Handanovic ha voluto esprimere la sua delusione. Queste le parole del portiere sloveno: “Grandissima amarezza. È un punto di partenza, speriamo di giocare ancora questo tipo di partite. Sono mancate diverse cose, la partita poteva anche cambiare con il gol di Lukaku. Si sono affrontate due squadre aperte, nel secondo tempo loro sono calati ma dovevamo gestirla un po’ meglio e giocarla un po’ di più perché loro erano più stanchi di noi. Sfortunati sull’autogol. la palla sarebbe andata fuori. Abbiamo già una bella base, dobbiamo migliorare in questo tipo di partite. A volte non abbiamo fatto quello che facciamo in allenamento, dalle sconfitte si impara. Il Siviglia si è dimostrato un avversario tosto, complimenti a loro”.