Una scelta un po’ controcorrente. E’ quella dell’Al-Hilal, il club saudita in cui milita Giovinco. Insieme a lui, infatti, altri 25 calciatori sono risultati positivi al Coronavirus dopo il ciclo di tamponi effettuato dalla società, ma la squadra è scesa in campo lo stesso. Lo ha fatto in occasione del match di ieri di AFC Champions League contro lo Shahr Khodrou, terminato 0-0. Decisione singolare, quella di giocare, anche per via dei pochissimi ricambi in panchina, ben 3.