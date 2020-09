Coronavirus, contagio di massa al Boca Juniors: 18 positivi

Il Boca Juniors ha confermato con una nota che, dopo aver effettuato l’ultimo giro di tamponi, ben 18 giocatori della rosa della prima squadra sono risultati positivi al Coronavirus. Il tutto a due settimane dall’esordio in Coppa Libertadores, contro i paraguayani del Libertad, logicamente a rischio. Il club ha anche precisato che “dieci hanno sintomi lievi, e otto sono asintomatici”. I coinvolti sono tutti in isolamento, mentre la dirigenza sta tentando di capire come si sia potuto sviluppare il contagio di massa.