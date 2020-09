Coronavirus, Neymar è guarito: “sono super felice”

Sospiro di sollievo per il Psg e per l’attaccante Neymar, il brasiliano è guarito dal Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore attraverso un messaggio su Twitter. “Sono tornato ad allenarmi, super felice. #Coronaout”, ha scritto il fenomeno ex Barcellona. Il calciatore è stato costretto a rinunciare alle ultime partite, adesso si prepara a tornare in campo e provare a trascinare il club francese. Il Psg è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Lens, sfida condizionata dalle tantissime assenze.

Voltei aos treinos, super feliz … O PAI TA ON 🤪 #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020