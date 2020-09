Genova, tensione altissima: scontri con spranghe e bombe carta tra tifosi

Momenti di tensione nelle ultime ore a Genova. Sono stati denunciati due giovani tifosi genoani di 17 e 21 anni e un tifoso sampdoriano di 20 anni lievemente ferito a una mandibola in seguito ad alcuni scontri scoppiati ieri sera in piazza Solari a San Fruttuoso. Immediato l’arrivo di sei volanti della polizia e la digos dopo le chiamate dei residenti della zona. Al momento non sono note le ragioni della rissa, ma sarebbe stata cercata e organizzata, come riporta l’Ansa forse un appuntamento tra le due tifoserie oppure una spedizione punitiva. All’arrivo della Polizia i giovani erano scappati, ad eccezione dei due denunciati e del ferito. Sono stati trovati e sequestrati bastoni e cinture oltre ai resti di due bombe carta.